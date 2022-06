LG Energy Solution hat den Bau einer neuen Produktionslinie in seinem Werk Ochang in Südkorea für 4680-Rundzellen angekündigt. Die Linie soll auf eine jährliche Produktionskapazität von 9 GWh kommen - und offenbar für Tesla produzieren. Die Produktion der 4680-Zellen will LGES nach eigenen Angaben im zweiten Halbjahr 2023 aufnehmen. Tesla wird als Abnehmer zwar nicht direkt genannt, die Wahrscheinlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...