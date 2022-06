Produziert das neue Tesla-Werk in Grünheide mehr als zwei Monate nach dessen Eröffnung noch immer keine Autos? Diese Frage stellt der Analyst und Tesla-Kritiker Gordon Johnson auf Twitter. Was ist dran an der Kritik?

Gordon Johnson, Analyst bei GLJ Research, kritisiert die aus seiner Sicht zu geringen Produktionszahlen der neu eröffneten Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg. Im Mai 2022 seien in der gesamten EU lediglich knapp 1.400 Teslas verkauft worden, obwohl das neue Werk in Grünheide wöchentlich 9.600 Fahrzeuge produzieren könne.

Johnson fragt deshalb per Twitter: "War die Eröffnung von 'Giga Berlin' nur Aktien-Pusherei, ohne dass eine tatsächliche Produktion geplant war?" Und an Elon Musk gerichtet: "Wir wissen deine Hilfe sehr zu schätzen."

Und weiter: "Kann jemand fragen, ob Teslas 'Giga Berlin'-Werk derzeit überhaupt Autos produziert, nachdem es seit zwei Monate geöffnet ist? Ist das keine große Geschichte?"

Im ersten Quartal 2022 seien in der gesamten EU laut den Berechnungen von Gordon Johnson 58.965 Tesla-Fahrzeuge neu zugelassen worden. Als Quellen nennt er das Tesla-Forum 'TSLA Motor Club ', den Handelsverband der britischen Automobilindustrie SMMT, die Webseite EU-EVs und das eigene Analysehaus GLJ Research.

Zum Vergleich: Laut dem Statistikportal statista.com wurden im ersten Quartal 2022 weltweit mehr als 310.000 Tesla-Fahrzeuge abgesetzt.

Tatsächlich gibt es auch Drohnenaufnahmen, die belegen, dass bereits fertige Tesla Model Y auf dem Werksgelände der Tesla Gigafactory Berlin Brandenburg stehen. Und Tesla-Chef Elon Musk hatte im März bereits die erste 30 Model Y aus der "Giga Berlin" an ihre Besitzer übergeben.



Bildquelle: dpa, Patrick Pleul

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014