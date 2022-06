BASF hat am Montag sein Umsatzziel für neue Produkte für die Landwirtschaft bestätigt. Prompt haben die ersten Analysten ihren Daumen gehoben. Die Aktie konnte unterdessen von den positiven Impulsen kaum profitieren und schwankt aufgrund des schwachen Gesamtmarkts um plus minus null. So sieht die Lage jetzt aus Sicht eines BASF-Managers aus. Beim weltgrößten Chemiekonzern BASF bremsen der Ukraine-Krieg und Lieferengpässe das Geschäft mit der Landwirtschaft. "Im ersten Quartal hatten wir gute Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...