Die Papiere von K+S haben sich am Dienstag in einem festeren Marktumfeld deutlich erholen können. Am Vortag war der Kurs mit 23,43 Euro im Zuge der Schwäche des Gesamtmarktes zwischenzeitlich auf das niedrigste Niveau seit Mitte März gefallen, nun zieht sie um 4,5 Prozent an und ist damit stärkster Wert im MDAX vor Uniper und Rheinmetall.Damit nähert sich die Aktie von K+S dem zuletzt unterschrittenen 100-Tage-Durchschnitt, der bei 25,79 Euro verläuft.Händler verwiesen als potenziell kursbewegende ...

