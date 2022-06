Am Freitag stieg Gold auf 1.870 US-Dollar, wohl der Angst der Anleger geschuldet, nachdem die Inflationsdaten in den USA noch schlechter ausfielen als von Experten erwartet. Am Dienstag gibt es die Kehrtwende.Der Schock der Anleger saß, nachdem die Inflationsdaten in den USA bekanntgemacht wurden. Dass die Inflation im Mai gar auf fast 9 % gestiegen ist, damit hatten auch nicht die Experten gerechnet, sodass Anleger und Investoren ihr Geld in Gold investierten. Gold wurde somit auf 1.870 US-Dollar je Feinunze hochgetrieben. Bereits heute setzt die Korrektur wieder ...

