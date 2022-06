DJ Umfrage: Größter Pessimismus unter Investoren seit 1994

Von Joe Wallace

NEW YORK (Dow Jones)--Investoren sind einer Fondsmanager-Umfrage der Bank of America Global Research zufolge bezüglich der Weltwirtschaft so pessimistisch wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Das Bankhaus befragte mehr als 260 Anleger, die ein Vermögen von rund 750 Milliarden Dollar verwalten, ob die Wirtschaft anziehen werde. Ein Netto-Minus von 73 Prozent war der Meinung, dass dies nicht der Fall sei - der niedrigste Wert in einer Reihe von Umfragen, die bis ins Jahr 1994 zurückreicht.

Die meisten Befragten gingen davon aus, dass die Inflationsraten im nächsten Jahr sinken werden, sagten aber, dass sie im historischen Vergleich hoch bleiben würden.

Auch die Aussichten für die Unternehmen trüben sich nach Ansicht der Investoren ein. Ein Netto-Minus von 72 Prozent sagte, dass sich die weltweiten Gewinne abschwächen würden - der niedrigste Wert seit September 2008, als Lehman Brothers in Konkurs ging. Ähnlich niedrige Werte gab es zu Beginn der Covid-19-Pandemie, während der Dotcom-Pleite und als der Zusammenbruch von Long-Term Capital Management 1998 beinahe eine Finanzkrise ausgelöst hätte.

Um sich gegen die Inflation abzusichern, haben sich Anleger in Wetten auf Rohstoffe, einschließlich Öl, gestürzt, so die Investoren gegenüber der BofA. Am zweitstärksten vertreten sei die Wette auf einen stärkeren Dollar.

Die Umfrage wurde einen Tag vor der Veröffentlichung von Daten am Freitag abgeschlossen, aus denen hervorging, dass die Verbraucherpreise in den USA so schnell steigen wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.

June 14, 2022 06:46 ET (10:46 GMT)

