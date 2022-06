Wegen seiner katastrophalen Performance hat der Neuemissionsjahrgang 2021 fast schon eine traurige Berühmtheit in der Börsenszene. Aktien wie Veganz, Fashionette, Cherry, Mister Spex oder die Auto1 Group bescherten Anlegern - allein im laufenden Jahr - Verluste von bis zu 80 Prozent. Mit zu diesen IPO-Zitronen gehört die Bike24 Holding, deren Anteilschein nach nun knapp einem ... The post Bike24: Schon weit unter den Buchwert gerast appeared first on Boersengefluester.

