Gestern haben wir die Analyse zu unserer Short Spekulation auf den S&P500 nachgereicht, die wir am Freitagvormittag per Eilmeldung empfohlen hatten. Heute rufen wir noch einmal die zahlreichen Gründe in Erinnerung, warum derzeit eine solche Spekulation Sinn macht. Lesen Sie in unserer Analyse die fundamentalen Hintergründe zu unserer Shortspekulation auf den S&P500. Außerdem: Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir eine solche Spekulation empfehlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...