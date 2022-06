PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Absage der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2022



14.06.2022 / 14:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad Hoc Mitteilung gemäss Ziffer 16 KR BX Swiss vom 14.06.2022

Absage der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2022 Luzern, 14. Juni 2022 - Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) hat für heute eine ausserordentliche Generalversammlung angesetzt. Der Verwaltungsrat musste die Einladung kurzfristig zurückziehen und wird in den nächsten Tagen erneut zur ausserordentlichen Generalversammlung einladen. Für weitere Informationen zur ausserordentlichen Generalversammlung wird auf den Text der Einladung verwiesen, welche unter www.promaxima.ch verfügbar ist.

Kontakt

Oliver Vogel, Mitglied des Verwaltungsrates

Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00

Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Absage der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2022

Ende der Ad-hoc-Mitteilung