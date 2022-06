Das europäische Schnellladeunternehmen Fastned hat neue Ziele für die kommenden Jahre bekannt gegeben. Bis Ende 2024 will Fastned die Größe seines Netzes auf mindestens 400 Standorte verdoppeln, wofür zusätzliche Mittel in Höhe von 50 bis 75 Millionen Euro erforderlich sein werden. Kürzlich hatte das Unternehmen an der A70 in Neudrossenfeld kürzlich die europaweit 200. Station ans Netz gebracht. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...