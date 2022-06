DJ Knot: EZB könnte Zinsen auch im Oktober und Dezember anheben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Leitzinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot nicht nur im Juli und September, sondern auch im Oktober und Dezember anheben. In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Monde stellte Knot laut Reuters-Bericht außerdem für September eine stärkere Zinserhöhung in Aussicht.

"Wenn die Bedingungen so bleiben, wie sie heute sind, sollten wir den Satz um mehr als 0,25 Prozentpunkte erhöhen. Die nächste Stufe ist eine weitere Anhebung um 0,50 Punkte, aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbedingt darauf beschränkt", sagte Knot. Alles werde von den Daten und der Wirtschaftslage abhängen, aber es bestehe eine reale Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im Oktober und Dezember weiter steigen würden.

Die EZB hatte in der vergangenen Woche beschlossen, ihre Zinsen am 21. Juli um 25 Basispunkte anzuheben. Am 8. September wollte sie die Zinsen erneut anheben, und zwar um mehr als 25 Basispunkte - es sei denn, die Inflationsaussichten haben sich bis dahin verbessert.

Kontakt zum Autor. hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2022 07:44 ET (11:44 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.