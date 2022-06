Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie will dank eines überraschend erfolgreichen Quartals seine Ergebnisprognose für dieses Jahr erhöhen. Für die Monate April bis Juni erwartet der Konzern deutlich mehr operativen Gewinn als Analysten. Nach deutlichen Verlusten zuletzt legte der MDAX-Titel daraufhin wieder zu.Wacker sprach in einer Mitteilung am Vorabend von einer anhaltend starken Nachfrage, aber auch von Risiken rund um steigende Energie- und Rohstoffpreise. Am Markt hatten einige Anleger bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...