Ein Premium-Schutzplan für landesweit tätige Unternehmen und Regierungskunden von Samsung Electronics Canada

Servify, eine globale, KI-gesteuerte Plattform für das Produktinhabererlebnis, gab seine Partnerschaft mit Samsung Electronics Canada bekannt, um seinen Premium-Schutzplan für Firmengeräte einzuführen: Samsung Care+ for Business. Der Service ist ausschließlich für landesweit tätige Unternehmen und Regierungskunden bestimmt.

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr auf dem US-Markt, wo das B2B-Programm von Samsung sehr gut angenommen wurde, wird die Partnerschaft nun auf den kanadischen Markt ausgeweitet, auf dem bis 2023 mehr als 90 Prozent der Kanadier Digital Natives sein werden.*

Da sich die Fernarbeit in den letzten zwei Jahren vom "neuen Normalzustand" zum "Status Quo" entwickelt hat, verzeichnen Unternehmen eine zunehmende Abhängigkeit von mobilen Geräten bei der Arbeit und sind über Herausforderungen der Geschäftskontinuität besorgt. Um dieses Problem zu lösen, wird Samsung Care+ for Business eine Komplettlösung für den Schutz von Geräten bieten und damit die Produktivität von Unternehmen maximieren.

Servify wird das gesamte Management und die Verwaltung des Programms sowie die Systemintegration mit den autorisierten Reparaturpartnern von Samsung übernehmen. Durch die Nutzung der Servify-Plattform für das Produktinhabererlebnis nach dem Verkauf ist Samsung in der Lage, einen Schutzmit einer gemeinsamen Schutzdauer von bis zu 3 Jahren zu bieten.**

Vorteile für Unternehmen Digitale und voll automatisierte Schadensabwicklung Vertragsverwaltungsfunktion (der Kunde kann sich anmelden und Angaben wie Start-/Enddatum, Versicherungsschutz, abgedecktes Gerät usw. einsehen) Funktion zum Massen-Upload von Schadenmeldungen

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Samsung im Rahmen des B2B-Programms in Kanada. Unser laufendes Bündnis mit Samsung erstreckt sich über mehrere Regionen, darunter die USA, Osteuropa, KSA, die VAE und Indien, wodurch das Vertrauen von Samsung in unsere Fähigkeiten bekräftigt wird", sagte SreevathsaPrabhakar, Gründer von Servify

"Unternehmen investieren heute in großem Umfang in Geräte, und wir sehen es als unsere Aufgabe an, ihnen dabei zu helfen, mit nahtlosen, automatisierten Tools für das Gerätemanagement auf alle Probleme vorbereitet zu sein. Samsung Care+ for Business, ermöglicht durch die Plattform von Servify und unterstützt durch Samsungs autorisierten Reparaturservice für Sachschäden und den Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten, wird für Unternehmen von Vorteil sein, da sie das Ende der Lebensdauer ihrer Geräte vorhersehen müssen, um festzustellen, ob sie anfällig für Sicherheitsrisiken sind, und um eine Vielzahl anderer Probleme zu lösen, bevor diese Probleme zu betrieblichen Verzögerungen führen", sagte Steven Cull Leiter des Bereichs Mobile Product Management, Services and Strategy, bei Samsung Canada

Samsung Care+ for Business bietet seinen Kunden einen Rundum-Sorglos-Schutzplan, einen garantierten, von Samsung zertifizierten Service und eine unkomplizierte Abwicklung von Schadensfällen sowie technischen Support.

** Die eingeschränkte Herstellergarantie beträgt 1 Jahr, plus bis zu 2 Jahre Garantieverlängerung für insgesamt bis zu 3 Jahre Garantie. Erhältlich für bestimmte Samsung-Geräte, einschließlich Galaxy XCover und Geräte der "Tab Active"-Serie. Bei Sachschäden und Eindringen von Flüssigkeiten sind während der Laufzeit von Samsung Care+ for Business zwei (2) abgedeckte Ansprüche pro 12 Monate möglich.

Über Samsung

Samsung Electronics Canada motiviert Kanadier dazu, ihr volles Potenzial durch ein innovatives Ökosystem von Produkten und Dienstleistungen auszuschöpfen, die jeden Aspekt ihres vernetzten Lebens mit Innovationen und individuellem Design bereichern. Das Unternehmen gestaltet die Welt der Fernsehgeräte, Smartphones und Wearables, Tablets und digitalen Haushaltsgeräte neu. Im Jahr 2022 wurde Samsung in der Léger's Corporate Reputation Study als eines der "angesehensten Unternehmen Kanadas" eingestuft. Die mehrfach ausgezeichneten Spendeninitiativen von Samsung fördern die öffentliche Bildung und das Gesundheitswesen in Gemeinden im ganzen Land und tragen so dazu bei, das Leben der Kanadier zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.Samsung.ca.

Über Servify

Servify integriert mehrere OEM-Marken und deren Vertriebs- und Service-Ökosystem über seine Plattform für das Management des Gerätelebenszyklus, um eine hervorragende Kundendiensterfahrung zu bieten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Indien wurde 2015 gegründet und hat seine Reichweite auf mehrere Länder auf der ganzen Welt ausgedehnt. Es arbeitet mit über 75 OEM-Marken zusammen, darunter Top-Marken von Mobilgeräten, Einzelhändlern, Vertriebsunternehmen, Versicherern, Dienstleistern und Netzbetreibern. Die Servify-Plattform verarbeitet monatlich über 3 Millionen Transaktionen mit mehr als 250.000 Plattformnutzern verteilt auf Einzelhändler, Servicezentren, Kontaktzentren und Verwaltungsteams weltweit, die Millionen von Verbrauchern bedienen.

Weitere Informationen zu Servify finden Sie unter www.servify.tech.

