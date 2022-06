Oracle Aktienanalyse: Services in der Cloud für Gesundheit und Business - so kann man die Produktpalette von Oracle umschreiben. Lange und erfolgreiche Story bei Oracle Nicht jedes erfolgreiche IT-Unternehmen muss aus Kalifornien stammen. Dies zeigt Oracle eindrucksvoll. Der Gründer Larry Ellison ließ sich in den 1970er Jahren von der IBM-Serverarchitektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...