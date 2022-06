(shareribs.com) London 14.06.2022 - Der Goldpreis ist gestern deutlich abgerutscht und notiert nun knapp im Plus. Angesichts der massiven Verluste an den Aktienmärkten klettert der US-Dollar weiter. Die Leitzinserhöhung in den USA am Mittwoch setzt die Aktienmärkte weiter unter Druck und stützt den US-Dollar. Der Dollar Index notiert aktuell bei 105,05 USD und damit um das höchste Niveau seit zwanzig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...