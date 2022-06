Aufstrebender Goldproduzent: Westgold Resources mit Rekordgoldproduktion im Mai

Anzeige / Werbung

Westgold produziert seine stetig wachsende Anzahl Goldunzen mit niedrigen All-In-Sustaining Costs (AISC), was viele profitable Minenjahre andeutet. Hoher freier Cash-Flow jetzt kann in Expansionen investiert werden.



Im Mai 2022 konnte Westgold Resources Ltd. (ASX: WGX, FSE: 0W2) auf seinen Produktionsstätten in Bryah und Murchinson 25.100 Unzen Gold fördern. Sie stellen in der Geschichte des australischen Unternehmens einen weiteren Rekord dar, denn nie zuvor konnte in einem Monat eine höhere Goldausbeute in der Produktion erzielt werden.

Schon der April 2022 war für Westgold Resources ein besonderer Monat, denn die Goldförderung stieg in den Minen in Bryah und Murchison auf 23.969 Unzen an. Das war ein neuer Rekord in der Monatsproduktion. Er sollte allerdings nicht lange Bestand haben, denn schon im Mai konnte das Ergebnis mit 25.100 Unzen Goldproduktion nochmals deutlich getoppt werden.



Eine wesentliche Basis für diesen Erfolg stellte der stabile Betrieb dar, den Westgold Resources im letzten Quartal auf seinen verschiedenen Produktionsstätten realisieren konnte. Besonders hervorzuheben war die Produktion auf der Big Bell Mine. Hier konnten sowohl im April wie auch im Mai erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Monaten jeweils über 95.000 Tonnen Gestein pro Monat gefördert werden.



Drei konstante Quartale in Folge zeigen, dass Westgold Resources auf dem richtigen Weg ist

Dass dieser Erfolg mehr als nur ein singuläres Ergebnis ist und deshalb bezeichnend für die aktuelle Entwicklung des gesamten Unternehmens ist, zeigt ein Blick auf den Verlauf des aktuellen Geschäftsjahrs. Da dieses nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, können für das laufende Geschäftsjahr bereits drei abgeschlossene Quartale als Bewertungsgrundlage herangezogen werden.

In ihnen ist es Westgold Resources gelungen, die eigene Goldproduktion beständig zu steigern. Gleichzeitig bleiben die Kosten wie angekündigt im Rahmen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Westgold-Management deshalb weiterhin mit einer gesamten Goldproduktion von 270.000 Unzen bei Gesamtkosten (AISC) von 1.500 bis 1.700 Australische Dollar (AUD).





Viele Goldminen befinden sich auf den gleichen und

umliegenden goldreichen Grünsteingürteln



Auch wenn der Börsenkurs derzeit etwas anderes vermuten lässt: Der ambitionierte Wachstumskurs wird unbeirrt fortgesetzt

Umgerechnet in US-Dollar entspricht dies Gesamtkosten von 1.039 bis 1.178 US-Dollar. Selbst wenn die Kosten schließlich am oberen Ende der angegebenen Spanne liegen würden, verbleibt dem Unternehmen beim aktuellen Goldpreis immer noch eine sehr attraktive Marge. Die aus ihr erwachsenden Gewinne, erleichtern es Westgold Resources, die anstehenden Erweiterungsprojekte zu einem großen Teil aus dem eigenen Cashflow zu finanzieren.

In dieser angenehmen Lage ist längst nicht jedes Unternehmen. Westgold Resources bleibt deshalb auf Wachstumskurs. Eine Dividende dürfen die investierten Anleger bis auf weiteres noch nicht erwarten. Dafür wächst das Unternehmen jedoch aus eigener Kraft beständig und hat dabei stets die eigenen Kosten im Blick.



Chance für antizyklisch agierende Investoren

An der Börse in Australien wurde die Nachricht von den Anlegern in der Nacht vom Montag auf den Dienstag sehr wohlwollend aufgenommen. In einem schwachen Marktumfeld gewann Westgold Resources 3,8 Prozent an Wert und stieg wieder auf 1,21 AUD an. Verglichen mit den über 2,00 AUD, die noch zu Jahresbeginn für die Unternehmensaktie zu bezahlen waren, ist der Preis momentan ausgesprochen günstig.

Vor allem wenn man bedenkt, dass die Goldproduktion im April und Mai auf neue Rekorde anstieg, während der Aktienkurs beständig fiel und nicht im Januar und Februar, als der Kurs noch im Bereich von 2,00 AUD schwankte, sind die jüngsten Verkäufe der Anleger nur schwer nachzuvollziehen.

Für Investoren, die sich von den kurzfristigen Marktstimmungen nicht beeinflussen lassen, bietet die Westgold-Resources-Aktie aus antizyklischer Sicht daher derzeit wesentlich mehr Chancen als Risiken.







