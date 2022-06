Der Ausbau des Cloud-Geschäfts wird auch nach Übernahme von Cerner noch längere Zeit dauern und die Transparenz in Sachen Integration des Zukaufs wird von Analystenseite als zu gering eingestuft. Der Anbieter von Datenbank-Lösungen ist trotzdem auf einem guten Weg. Für das Q1 im neuen Fiskaljahr peilt das Management ein Umsatzplus von 20 bis 22 % an (bis zu 11,83 Mrd. $) sowie 1,09 bis 1,13 $ Gewinn je Aktie. Im Schlussquartal waren es bereinigt 1,54 $ gegenüber 1,38 $ im Konsens. Unter den jüngsten Kurszielen für ORACLE finden sich 75 $ (UBS) und 90 $ (Bank of America). Der Titel legt in den USA vorbörslich um 12,1 % auf 71,78 $ zu. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 27 % nachgegeben. Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

