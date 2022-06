Grundsätzlich: Alles ist möglich. Doch als ich mit fünf Jahren meinen Vater mit der Klingel in der Hand erwischte, mit der eigentlich das Christkind zur Bescherung läuten sollte, kam ich ins Grübeln. Auch der kindliche Glaube an unfehlbare Götter in Weiß, Politiker, Journalisten bekam später Risse.(Dieser Kommentar wurde in Ausgabe 19/2022 des AKTIONÄR Hot Stock Report veröffentlicht und aktualisiert.)Ich habe gestern mit einer Firma telefoniert, die sagte, eine Rezession komme nicht, "weil es ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...