Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BE0003760742 Home Invest Belgium S.A. 14.06.2022 BE0974409410 Home Invest Belgium S.A. 15.06.2022 Tausch 1:5

SE0000412371 Modern Times Group MTG AB 14.06.2022 SE0018012494 Modern Times Group MTG AB 15.06.2022 Tausch 1:1

CA3994522009 Stillwater Critical Minerals Corp. 14.06.2022 CA86074L1031 Stillwater Critical Minerals Corp. 15.06.2022 Tausch 1:1

CA88825L2003 Tisdale Clean Energy Corp. 14.06.2022 CA88825J1066 Tisdale Clean Energy Corp. 15.06.2022 Tausch 1:1

CA00829A6016 African Gold Group Inc. 14.06.2022 CA89157R1047 Toubani Resources Inc. 15.06.2022 Tausch 3:1

CA38063G1081 Gold Line Resources Ltd. 14.06.2022 CA38063G2071 Gold Line Resources Ltd. 15.06.2022 Tausch 10:1

CA72004D1069 Ikanik Farms Inc. 14.06.2022 CA45175C1077 Ikanik Farms Inc. 15.06.2022 Tausch 1:1

SE0009267974 Appspotr AB 14.06.2022 SE0018041097 Appspotr AB 15.06.2022 Tausch 100:1

