Im anhaltend schwachen Marktumfeld zählt der französische IT-Dienstleister Atos am Dienstag zu den größten Verlierern am europäischen Aktienmarkt. Der ohnehin angeschlagene Konzern will sich aufspalten, leidet aber unter dem Rücktritt des CEO und verliert rund 30 Prozent. Pikant: Größter Aktionär ist der DAX-Konzern Siemens.Die ohnehin angeschlagene Atos erwägt eine Aufspaltung in zwei börsennotierte Firmen. Daraus hervorgehen könnte ein Unternehmen für die Verarbeitung großer Datenmengen (Big Data) ...

