München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Gute Nachrichten für alle Fans von "Wir sind jetzt": Im Rahmen der "Woche der Vielfalt" zeigt RTLZWEI am 20. Juni ab 22:15 Uhr zum ersten Mal die dritte Staffel im Free-TV. In dieser mit dem "Bayerischen Fernsehpreis 2020" ausgezeichneten Coming-of-Age-Serie dreht sich alles um die Clique der 17-jährigen Laura, um die erste Liebe und die Probleme des Erwachsenwerdens. Und im Mittelpunkt der neuen Folgen steht Hannes, der auf der Suche nach seiner sexuellen Identität zunehmend die Orientierung verliert und in eine fette Krise schlittert. Mehr dazu verrät uns jetzt Helge Lodder, der den Hannes spielt, hallo.Begrüßung: "Hi!"1. Helge, wieso steht Hannes in der dritten Staffel von "Wir sind jetzt" im Mittelpunkt?O-Ton 1 (Helge Lodder, 29 Sek.): "Natürlich zum einen, weil Hannes eine ganz wundervolle Person ist. Aber zum anderen, weil wir mit Hannes mitfühlen dürfen, weil Hannes es auch nicht so leicht hat wie viele andere: Weil er zum einen auf Männer steht, aber gleichzeitig eigentlich eine Frau ist. Er ist also Trans - und er traut sich noch nicht, sich zu outen. Und das stellt ihn natürlich vor Herausforderungen, gerade was das Dating angeht."2. Wie geht Hannes damit dann um? Datet er und wie laufen die Dates?O-Ton 2 (Helge Lodder, 15 Sek.): "Ja, er matcht, man kann sagen aus Versehen eigentlich, einen Jungen auf Tinder, den Ariel. Die beiden treffen sich dann auch und verlieben sich sogar. Jedoch weiß Ariel natürlich nicht, dass Hannes nicht schwul, sondern Trans ist."3. Was macht das mit Hannes? Wie geht es mit ihm weiter?O-Ton 3 (Helge Lodder, 33 Sek.): "Ja, also Hannes - beziehungsweise Hailey ist dann der weibliche Name sozusagen später - ist sehr verunsichert. Sie hat Angst, sich zu outen und Ariel dadurch zu verlieren und sucht dann den Kontakt zu einer Transfrau, die Kim heißt. Und die hat diesen ganzen Outing-Prozess schon durch und ist dadurch halt auch ein Vorbild und, ja, eine Art Mentorin für Hannes / Hailey und ermutigt sie dann auch, zu sich zu stehen und das auch im Umfeld zu erzählen."4. Das ist bestimmt kein leichter Schritt: Wie unterstützt ihn denn die Clique dabei?O-Ton 4 (Helge Lodder, 15 Sek.): "Die Clique ist total supportiv, also eigentlich so, wie man sich das wünschen würde. Später gibt's dann auch noch so eine Art Shitstorm. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber in solchen Momenten stellt sich ihre Clique dann total hinter sie."5. Wird es für Hannes beziehungswiese Hailey so etwas wie ein Happy End geben?O-Ton 5 (Helge Lodder, 29 Sek.): "Ja, also Hailey macht auf jeden Fall einen großen Schritt und steht zu sich selber und ihrer Identität. Und das möchte die Staffel auf jeden Fall auch vermitteln, dass alle so sein sollten, wie sie sind. Nur für einige ist das in unserer Gesellschaft eben schwerer - und diese brauchen von den anderen Offenheit, Empathie und auch Unterstützung gegen Diskriminierung und Hass, sodass Diversität in unserer Gesellschaft immer normaler und willkommener wird."Helge Lodder alias Hannes aus der preisgekrönten Jugendserie "Wir sind jetzt" und die dritte Staffel, die RTLZWEI im Rahmen der "Woche der Vielfalt" am 20. Juni ab 22:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV zeigt. Danke dir für das Gespräch!Verabschiedung: "Danke auch!"Abmoderationsvorschlag: Mehr zur preisgekrönten Jugendserie "Wir sind jetzt" gibt's auf RTLZWEI.de, Facebook und YouTube. Außerdem kann man den Charakteren unter @wir sind jetzt abseits der Staffelfolgen auch auf ihrem eigenen Instagram-Kanal folgen.Pressekontakt:RTLZWEI PROGRAMMKOMMUNIKATIONVerena KöckProgrammkommunikation+49 (0)89 64185-6507verena.koeck@RTL2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5248508