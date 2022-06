Blitz Motors (TASE: BLTZ), der größte Hersteller von intelligenten Elektrorollern in Israel, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung dem auf chemie-agnostische Batterietechnologie spezialisierten Unternehmen Addionics bekannt. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von KI-optimierten Smart 3D Electrodes, um die Reichweite zu erhöhen, die Ladezeit zu verkürzen und die Produktionskosten für seine Flotte von intelligenten Elektrorollern zu senken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220614005138/de/

The Blitz 3000 electric moped will be the first-ever vehicle to use Addionics' advanced battery design of smart 3D electrodes. (Photo: Business Wire)