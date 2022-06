In den Vereinigten Staaten ist eine Frau des Mordes angeklagt. Sie soll ihren Freund mithilfe eines Apple Airtag aufgespürt und dann überfahren haben, weil sie ihn zuvor mit einer anderen Frau gesehen hatte. Eine 26-Jährige soll am frühen Morgen des 3. Juni unter Verwendung eines Apple-Trackers vom Typ Airtag und ihres eigenen iPhones ihren Freund in einer Bar in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana aufgespürt haben. Zeugen zufolge hatte die Frau eingeräumt, den Tracker zu diesem Zweck erworben zu haben. Das berichtet

Den vollständigen Artikel lesen ...