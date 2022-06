Wer neue Sneaker kaufen will, hat auf Amazon jetzt eine neue Entscheidungshilfe: Beim "Virtual Try-On"-Feature können Kund:innen Sneaker verschiedener Marken via Augmented Reality direkt am Fuß betrachten. Schuhe online anprobieren? Klingt praktisch - und ist für Sneaker-Fans aus den USA und Kanada jetzt in der Amazon-iOS-App möglich. Mit dem neuen Virtual-Try-On-Feature können die Kund:innen digital Schuhe von diversen Herstellern direkt am Fuß betrachten und anschließend kaufen. Die Option ist für Tausende Modelle von beliebten Sneaker-Marken wie New Balance, Asics, Lacoste, Reebok, Puma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...