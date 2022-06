DJ Schnabel: EZB-Bekenntnis zum Euro verhindert Fragmentierung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel entschlossen, eine "Fragmentierung" des Euroraums auf jeden Fall zu verhindern. Schnabel sagte bei einer Rede in Paris laut veröffentlichtem Redetext, welche Instrumente sie dazu einsetzen würde, hänge von den konkreten Bedingungen ab. Ihre Möglichkeiten beschränkten sich jedenfalls nicht auf die flexible Wiederanlage von Tilgungsbeträgen fällig gewordener Anleihen des Pandemieprogramms PEPP.

Schnabel zufolge stellt Fragmentierung einen "plötzlichen Bruch in der Beziehung zwischen Staatsanleiherenditen und Fundamentaldaten dar, der eine nicht-lineare und destabilisierende Dynamik auslöst". Solche übermäßigen Renditebewegungen könnten durch Faktoren wie Marktliquidität oder spekulatives Marktverhalten in Form einer sich selbst erfüllenden Marktdynamik ausgelöst werden. Sie könnten auch auftreten, wenn die Märkte Schwierigkeiten hätten, Risiken zu bewerten, weil die Unsicherheit so groß ist, dass die Risikoprämien unbestimmt werden.

Als Beispiele einer solchen Fragmentierung führte die EZB-Direktorin die Marktentwicklungen während der Euro-Staatsschuldenkrise 2011 und zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 an. Keine Fragmentierung habe dagegen während der Präsidentschaftswahlen in Frankreich (2017) oder der politischen Unsicherheiten in Italien (2018) vorgelegen.

Fragmentierung führt Schnabel zufolge zu schlechteren Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft des betroffenen Landes und unterminiert damit die von der EZB angestrebten Bedingungen. Im schlimmsten Fall könne diese Entwicklung zu Spekulationen über ein Ausscheiden von Ländern aus dem Euro führen.

Diese Bedrohung der gemeinsamen Währung ist die EZB Schnabel zufolge nicht zu akzeptieren bereit. "Die flexible Zuteilung von PEPP-Reinvestitionen ist eine Möglichkeit, der Fragmentierung entgegenzuwirken, aber unser Engagement ist stärker als jedes spezifische Instrument", sagte Schnabel. Das Engagement der EZB für den Euro sei ihr eigentliches Instrument gegen die Fragmentierung. "Dieses Engagement hat keine Grenzen."

