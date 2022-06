News von Trading-Treff.de DAX stabilisiert sich nur schwer: Sechster Verlusttag in Folge für den Index. Wo stehen wir mittelfristig einen Tag vor der FED? DAX weiter im Abwärtstrend Nach fünf Handelstagen mit Minuszeichen schickte sich der Index heute an, in der Vorbörse die Richtung zu ändern. Wir startete in den Tag mit leichtem Plus und erreichten sogar den Bereich um 13.600 Punkte. Doch schon zum Xetra-Start nahm dieser Schwung ab und kehrte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...