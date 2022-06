Auch am Dienstag setzte sich die Talfahrt der Aktienkurse in Erwartung zügiger Zinserhöhungen weiter fort. Am morgigen Mittwoch wird die nächste Zinserhöhung in den USA erwartet, die sogar stärker ausfallen könnte als bislang erwartet. Bei den Einzelwerten gab Tesla zwar anfangs weiter nach, drehte dann aber nach oben und verstärkt damit Hoffnungen auf eine Bodenbildung. Ähnliche Hoffnungen bestehen, wenngleich aus schwächerer charttechnischer Lage heraus, aktuell auch bei Nel ASA, die heute weiter nachgaben. Beschleunigt abwärts ging ...

