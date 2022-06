Suzano, der größte Laubholz-Zellstoffhersteller der Welt und eine internationale Referenz bei der Entwicklung nachhaltiger und innovativer Lösungen aus erneuerbaren Quellen, verkündet heute den Start von Suzano Ventures, einer internationalen Corporate Venture Capital Initiative.

Suzano Ventures wird 70 Millionen USD in verschiedene Unternehmen investieren, die in ihrer Branche und darüber hinaus das Potenzial haben, einige der dringendsten Umweltprobleme der Welt zu lösen. Die Initiative wird ihren Schwerpunkt auf Unternehmen legen, die in mindestens einem der folgenden vier Anwendungsbereiche der Bioökonomie tätig sind: Verbesserung der Messung und des Managements der Kohlenstoffbindung, Beschleunigung und Maximierung der Erträge der Agroforstwirtschaft, Entwicklung neuer Technologien und Anwendungen für Zellstoff-Biomasse und Schaffung effizienterer Zellstoffverpackungen aus erneuerbaren Quellen.

Alle Investitionen richten sich nach Suzanos Ethos der 'Innovabilität', dem Bemühen um nachhaltige Lösungen durch Innovation, das im Mittelpunkt aller Betriebsabläufe von Suzano steht. Die Investitionen werden in Unternehmen sowohl in der Seed- als auch in der Series-A-Finanzierungsphase getätigt. Des Weiteren wird Suzano Ventures über eine Struktur von Beschleunigungsprogrammen verfügen, um Lösungen voranzutreiben, die sich in der Laborphase befinden oder kommerziell validiert werden sollen (Pre-Seed).

"Suzano hat Suzano Ventures ins Leben gerufen, um das rasch wachsende Ökosystem von Unternehmern zu unterstützen und zu finanzieren, die mit frischen Ideen auf die Bioökonomie und die allgemeinen ökologischen Herausforderungen reagieren, mit denen wir alle konfrontiert sind. Diese Unternehmen werden von Suzano Ventures finanziell und strategisch unterstützt. Außerdem wird das Unternehmen mit Hilfe seines weitreichenden Netzwerks und seiner Ressourcen dazu beitragen, nachhaltige Lösungen für den Zellstoffsektor und darüber hinaus zu beschleunigen", sagte Julio Ramundo, Director of Carbon Businesses and Corporate Ventures bei Suzano.

Suzano blickt auf eine lange Geschichte der Unterstützung neuer Ideen und Entwicklungen in seiner 98-jährigen Geschichte zurück und hat in den letzten Jahren im Rahmen seines Bestrebens, neue nachhaltige Verwendungsmöglichkeiten für Eukalyptus-Biomasse zu finden, in eine Reihe von Start-ups investiert. Einer seiner jüngsten Erfolge ist Spinnova, ein finnisches Unternehmen, das die Technologie zur Herstellung einer äußerst nachhaltigen Textilfaser aus holzbasierten Zellstofffasern entwickelt hat.

Suzano investierte im Jahre 2017 zunächst 5 Millionen Euro in Spinnova, gefolgt von weiteren Investitionsrunden. 2021 war Spinnova an der Nasdaq Helsinki notiert und wies eine Marktkapitalisierung von 390 Millionen Euro auf. Suzano Ventures möchte nun ähnliche Projekte skalieren und eine größere Struktur und Agilität bei der Analyse innovativer Projekte und aufstrebender, kapitalsuchender Start-ups sicherstellen, die mit Suzanos Fachgebieten übereinstimmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

