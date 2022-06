Andersen Global gibt bekannt, dass die in Bahrain ansässige Kanzlei Awael, die mit Andersen seit 2019 zusammenarbeitet, jetzt eine Mitgliedskanzlei der Vereinigung und die neueste Kanzlei ist, die die Marke Andersen übernimmt. Damit wird die Präsenz der Organisation im Nahen und Mittleren Osten weiter verstärkt, um die zunehmende Nachfrage nach nahtlosen Lösungen in der Region zu bedienen.

Andersen wurde in Bahrain im Jahr 2014 gegründet und bietet eine vollständige Suite von Steuer- und Beratungsservices an, einschließlich Compliance, Zivilprozessen, Risikomanagement, Due Diligence, Unternehmensführung und Optimierung von Geschäftsprozessen. Unter der Leitung von Office Managing Director Abbas Radhi liefert die Kanzlei umfangreiche Lösungen für Klienten, die von öffentlichen Einrichtungen bis hin zu aufstrebenden und inhabergeführten Unternehmen reichen.

"Unsere Kanzlei ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen, und die Übernahme der Marke Andersen ist der nächste Schritt in der Entwicklung unserer Kanzlei", sagte Abbas. "Die Mitgliedschaft bei Andersen Global versetzt uns in eine gute Position, um unsere Klienten mit grenzübergreifendem, erstklassigem Service besser zu bedienen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedskanzleien in der Region. Dabei sind wir bestrebt, landesweit und regional zu einer der führenden Kanzleien zu werden."

Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, sagte weiter: "Abbas und sein Team unterhalten starke, synergetische Arbeitsbeziehungen mit den anderen Mitgliedskanzleien in der Region. Die Kanzlei hat wertvolle Einblicke in den sich entwickelnden Markt in Bahrain geliefert und wird es uns ermöglichen, einen Wettbewerbsvorteil in der Region zu behalten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 11.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 360 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220614005378/de/

