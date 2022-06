FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Lage der Bauern:

"Zum ersten Mal seit langer Zeit stellte sich ernsthaft die Frage, ob im reichen Deutschland die Versorgung mit Lebensmitteln gesichert ist. Die deutschen Bauern haben geliefert, trotz widriger Umstände: Die Preise für Diesel, Energie und Dünger sind durch die Decke gegangen. Alles gut also auf dem Bauerntag in Lübeck? Mitnichten. Denn die größte Herausforderung steht den Landwirten erst noch bevor. Wie bekommt man für die höheren Produktionskosten auch höhere Preise? Erst recht in einer Gesellschaft, die für Lebensmittel traditionell wenig auszugeben bereit ist und die in fast allen Lebensbereichen mit hoher Inflation zu kämpfen hat. Geiz ist da nicht geil, sondern für viele Notwendigkeit."/ra/DP/he