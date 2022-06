DJ MÄRKTE ASIEN/Chinesische Börsen von Konjunkturdaten gestützt

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Die Sorge vor einer Stagflation ist auch am Mittwoch das dominierende Thema an den Börsen in Ostasien. An der Wall Street konnte am Vortag die Talfahrt nach anfänglichen Erholungsversuchen letztlich nur gebremst werden und die Marktzinsen stiegen weiter. Die Zweijahresrendite in den USA erreichte den höchsten Stand seit 15 Jahren, die deutsche Zweijahresrendite das höchste Niveau seit 9 Jahren.

Die Anleger warten nun gebannt auf den Abend (MESZ), wenn die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung verkündet. Erwartet wird mittlerweile, dass sie den Leitzins nicht um 50, sondern um 75 Basispunkte erhöhen wird, nachdem zuletzt die Verbraucherpreise stärker gestiegen waren als erwartet. Es wäre der erste derartig massive Zinsschritt seit 1994.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,8 Prozent weiter abwärts auf 26.418 Punkte, in Seoul sogar um 1,7 Prozent und in Sydney um 0,6 Prozent.

Lichtblick aus China

Für einen Lichtblick sorgen die chinesischen Börsen. In Schanghai gewinnt das Marktbarometer ebenso 1,4 Prozent wie in Hongkong. Für Unterstützung sorgt, dass die Industrieproduktion im Mai in China entgegen der Erwartung um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen ist, nach einem Rückgang von 2,9 Prozent im April. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den chinesischen Konsum, fielen um 6,7 Prozent verglichen mit einem Rückgang von 11,1 Prozent im April. Hier lautete die Prognose auf einen Rückgang um 6,9 Prozent.

Unter den Einzelwerten können sich in Seoul Hyundai Motor gegen den schwachen Markt um gut 1 Prozent erholen, nachdem ein Streik der Lkw-Fahrer beendet wurde, der dem Autobauer besonders zugesetzt hatte.

Dollar auf hohem Niveau knapp behauptet

Am Devisenmarkt zieht der Yuan nach den ermutigenden Konjunkturzahlen aus China an, wobei der Dollar auf breiter Front etwas leichter tendiert auf dem zuletzt deutlich erhöhten Niveau. Der Euro erholt sich auf 1,0433 Dollar.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.644,20 -0,6% -10,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.417,07 -0,8% -6,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.450,15 -1,7% -17,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.335,12 +1,4% -8,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.367,11 +1,4% -10,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.127,99 +0,6% +0,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.459,02 -1,5% -6,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:34 % YTD EUR/USD 1,0433 +0,2% 1,0416 1,0464 -8,2% EUR/JPY 140,93 -0,2% 141,21 140,56 +7,7% EUR/GBP 0,8683 +0,0% 0,8681 0,8581 +3,3% GBP/USD 1,2016 +0,1% 1,1998 1,2198 -11,2% USD/JPY 135,07 -0,4% 135,57 134,29 +17,3% USD/KRW 1.292,85 +0,3% 1.289,44 1.286,55 +8,8% USD/CNY 6,7216 -0,3% 6,7410 6,7265 +5,8% USD/CNH 6,7299 -0,4% 6,7562 6,7397 +5,9% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8500 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6901 +0,4% 0,6875 0,6955 -5,0% NZD/USD 0,6228 +0,2% 0,6217 0,6284 -8,8% Bitcoin BTC/USD 21.020,63 -2,3% 21.520,46 22.573,65 -54,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 119,07 118,93 +0,1% 0,14 +63,6% Brent/ICE 121,32 121,17 +0,1% 0,15 +62,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.815,95 1.808,40 +0,4% +7,55 -0,7% Silber (Spot) 21,16 21,11 +0,3% +0,05 -9,2% Platin (Spot) 932,36 925,03 +0,8% +7,33 -3,9% Kupfer-Future 4,18 4,16 +0,6% +0,03 -5,9%

