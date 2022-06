London / Karlsruhe (ots) -CloserStill Media (Organisator der Vet Shows) und Hinte Messe haben bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, um die etablierte Deutsche Vet Konferenz und Ausstellung ab 2023 durchzuführen.Im Rahmen der Partnerschaft wird die Hinte Messe, Gastgeber der Deutschen Vet sein, die am 26. und 27. Mai 2023 in Dortmund stattfinden wird.Die Partnerschaft stellt sicher, dass die Deutsche Vet auch in Zukunft für die deutsche Tierärzteschaft attraktiv ist. Das einzigartige Veranstaltungsformat, das auf dem globalen Veterinärmarkt auf große Resonanz stößt, kombiniert mit der lokalen Expertise eines der führenden und erfolgreichsten unabhängigen deutschen Veranstalter, sichert das weitere Wachstum und die Entwicklung der Deutschen Vet.Rob Chapman, Geschäftsführer von CloserStill Media's Vet Portfolio, sagte,"Wir freuen uns sehr über diese nächste Phase der Entwicklung der Deutschen Vet. Die Veranstaltung wurde seit ihrer Einführung 2017 unglaublich gut angenommen. Unsere Zusammenarbeit mit der Hinte Messe setzt unsere Philosophie fort, Beziehungen mit den Besten der Branche in allen Bereichen aufzubauen.Mit der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHO) haben wir einen erstklassigen Bildungspartner, mit Thieme arbeiten wir mit dem renommiertesten Medizinverlag Deutschlands zusammen und mit Hinte Messe haben wir eine Partnerschaft etabliert, die das Know-how der deutschen Veranstaltungsbranche einbringt und uns hilft, das enorme Potenzial, das in der Deutsche Vet von Anfang an sichtbar war, optimal zu nutzen."Christophe Hinte, CEO der HINTE GmbH, erklärte,"Wir freuen uns sehr darauf, die Arbeit an Deutsche Vet aufzunehmen. Nachdem wir bereits bei anderen Veranstaltungen mit CloserStill Media zusammengearbeitet haben und uns mit den Markenwerten der Vet-Show-Events vertraut gemacht haben, freuen wir uns darauf, die Veranstaltung zu einer Säule im deutschen Veterinärkalender zu machen."Holger Volk, Direktor der Klinik für Kleintiere an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, sagte,"Wir sind seit dem ersten Tag an der Deutsche Vet beteiligt und haben viele der Vet Show-Veranstaltungen weltweit besucht, und wir sind sehr daran interessiert, dem deutschen Markt weiterhin kostengünstige Fortbildung in einem Format zu bieten, das den Berufsstand und die Industrie näher zusammenbringt."Über Hinte Messe- und Ausstellungs-GmbHDie HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH Karlsruhe ist im deutschsprachigen Raum einer der führenden privaten Messe- und Kongressveranstalter für Live-, Hybrid- und Digital-Events. Bereits seit über 75 Jahren ist HINTE Veranstalter sowohl für internationale Leitmessen, als auch kleinere Fachmessen und wird auch im Auftrag von Verbänden oder Organisationen tätig.Über CloserStill MediaCloserStill Media wurde 2008 gegründet und hat inzwischen mehr als 70 Veranstaltungen im Vereinigten Königreich und auf internationalen Märkten wie den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, Spanien, Singapur und Hongkong durchgeführt. Wir sind eines der weltweit am schnellsten wachsenden Messeunternehmen, das erstklassige Veranstaltungen in den Bereichen Bildung, Medizin und Gesundheitswesen, Technologie und Tiermedizin durchführt. In den letzten 10 Jahren haben wir mehr als 50 wichtige Branchenauszeichnungen gewonnen, darunter sieben Mal die begehrte Auszeichnung "Best Business Exhibition", wir wurden dreimal in die "The Sunday Times 100 Best Places to Work" aufgenommen und von den Mitgliedern der Association of Exhibition Organisers zum "Most Respected Company" in der Messeindustrie gewählt und haben in den letzten 10 Jahren mehr als 50 wichtige Branchenauszeichnungen gewonnen, darunter: Beste Geschäftsausstellung (x7), bestes Marketing (x8) und bester Vertrieb (x4), beste Markteinführung oder Markenerweiterung (x5).Pressekontakt:Corinna BietzkerHead of MarketingHINTE Marketing & Media GmbHE-Mail: cbietzker@hinte-marketing.deTel.: +49 721 831424 -490Original-Content von: HINTE MESSE- UND AUSSTELLUNGS-GMBH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153514/5248594