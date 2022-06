The following instruments on XETRA do have their first trading 15.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.06.2022Aktien1 CA00791L1067 Advanced Micro Devices Inc. CDR2 SE0012481570 Eurobattery Minerals AB3 SE0016785794 Fastighetsbolaget Emilshus AB4 SE0003086214 Metacon AB5 SE0010662585 QuickBit eu AB6 SE0011721356 Raytelligence AB7 CA67577H1047 Ocumetics Technology Corp.8 SE0018041097 Appspotr AB9 CA38063G2071 Gold Line Resources Ltd.10 BE0974409410 Home Invest Belgium S.A.11 CA45175C1077 Ikanik Farms Inc.12 SE0018012494 Modern Times Group MTG AB13 CA86074L1031 Stillwater Critical Minerals Corp.14 CA88825J1066 Tisdale Clean Energy Corp.15 CA89157R1047 Toubani Resources Inc.Anleihen1 US007903BG12 Advanced Micro Devices Inc.2 US007903BF39 Advanced Micro Devices Inc.3 SE0018042277 Media and Games Invest SE4 DE000NRW0NG6 Nordrhein-Westfalen, Land5 DE000NLB3X36 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 EU000A2SCAC2 European Financial Stability Facility [EFSF]7 DE000DK06HR4 DekaBank Deutsche Girozentrale8 DE000HLB74B8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale