DAX am Fed-Tag: Erneute Erholungstendenzen am Morgen, hohe Vola am Abend erwartet. Beides begleite ich mit Dir im Tradingtag zusammen. > Noch immer keine DAX-Bodenbildung Gestern dachten wir noch, nach fünf Handelstagen mit Minuszeichen kommt die Gegenbewegung. Sie kam auch, aber war nicht nachhaltig. Denn das neue Gap am Morgen ist schon wenig später geschlossen worden. Der Bereich um 13.600 Punkte ...

