Tesla Short: 89 Prozent-Chance! von Harald Zwick - 15.06.2022, 08:30 Uhr Die ökonomischen Wolken am Horizont verfinstern sich und das Wachstum bei den sogenannten Wachstumswerten wird von den Marktteilnehmern immer weiter in Zweifel gezogen. Dies erscheint gerechtfertigt, nachdem ein Teil der Marktteilnehmer eine Stagflation erwartet. In so einem Szenario wird die Wirtschaft von hohen Energiepreisen erdrückt und das verfügbare Einkommen für Investitionsgüter schrumpft. Die Position am Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...