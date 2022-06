DJ EZB-Rat berät am Mittwoch über aktuelle Marktentwicklungen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird am Mittwoch über das Geschehen am Staatsanleihemarkt beraten. Eine Sprecherin sagte auf Anfrage: "Der EZB-Rat trifft sich am Mittwoch zu einem Ad-hoc-Meeting, bei dem aktuelle Marktentwicklungen diskutiert werden sollen."

Die Renditen von Euroraum-Staatsanleihen sind in jüngster Zeit stark gestiegen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte am Dienstagabend die Entschlossenheit der EZB bekräftigt, gegen eine übermäßige Ausweitung der Rendite-Abstände (Spreads) vorzugehen, die als "Fragmentierung" einzustufen sei.

Schnabel zufolge stellt Fragmentierung einen "plötzlichen Bruch in der Beziehung zwischen Staatsanleiherenditen und Fundamentaldaten dar, der eine nicht-lineare und destabilisierende Dynamik auslöst".

Solche übermäßigen Renditebewegungen könnten durch Faktoren wie Marktliquidität oder spekulatives Marktverhalten in Form einer sich selbst erfüllenden Marktdynamik ausgelöst werden. Sie könnten auch auftreten, wenn die Märkte Schwierigkeiten hätten, Risiken zu bewerten, weil die Unsicherheit so groß ist, dass die Risikoprämien unbestimmt werden.

Als Beispiele einer solchen Fragmentierung führte die EZB-Direktorin die Marktentwicklungen während der Euro-Staatsschuldenkrise 2011 und zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 an. Keine Fragmentierung habe dagegen während der Präsidentschaftswahlen in Frankreich (2017) oder der politischen Unsicherheiten in Italien (2018) vorgelegen.

