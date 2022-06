In der Corona-Pandemie ist ein gut funktionierender Internet-Anschluss essenziell. Wenn die Daten nicht flüssig laufen, wird das Homeoffice zu Qual. Und das Streaming am Feierabend macht auch keinen Spaß. Für viele Menschen in Deutschland ist das Alltag. Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland fühlt sich fast täglich durch Internetprobleme ausgebremst. Das ist das zentrale Ergebnis einer repräsentativen Meinungsumfrage von Yougov, die vom Frankfurter Internetknoten DE-CIX in Auftrag gegeben wurde. 38 Prozent der Verbraucher in der Bundesrepublik kämpfen mehrmals pro Woche oder sogar täglich mit spürbaren Verzögerungen bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...