Der Markteintritt der Dongfeng-Marke Voyah in Europa wird konkret: Die E-Auto-Marke hat in der norwegischen Hauptstadt Oslo ihren ersten Showroom außerhalb Chinas eröffnet. Die ersten Voyah-Fahrzeuge sollen in Norwegen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Der Standort im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo geht einher mit der Einführung des vollelektrischen SUV-Modells Free, dessen Auslieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...