Aus Sorge um die steigende Zahl an Affenpockenfällen hat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus für kommende Woche (23. Juni) den Notfallausschuss einberufen. Das Gremium soll entscheiden, ob es sich - wie bei Corona - um eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" handelt. Sollte sich die WHO dafür entscheiden, könnte dies weitere Aufträge für Bavarian Nordic bedeuten.Die Erklärung der Notlage ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Eine solche Erklärung hat keine ...

