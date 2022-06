Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir auf die Erwartungen der Marktteilnehmer im Vorfeld der FED Sitzung heute Abend. Wir gehen auf die Stimmung ein, was sich hier in den letzten Tagen verändert hat und welche Parallele zur Vergangenheit besteht. Außerdem im Fokus: zwei Lichtblicke am gestrigen Tag - ORACLE und BP.

Heute Abend tagt die US-Notenbank und verkündet ihre Zinsentscheidung. Der Termin wirft seine Schatten voraus, nahezu alle Marktteilnehmer warten gespannt um wieviel Basispunkte der Leitzins angehoben wird. Bis letzte Woche lag der Konsens der Erwartungen bei 50 Basispunkten. Seit Veröffentlichung der neuen Inflationsdaten in den USA am vergangenen Freitag geht eine Mehrheit der Auguren von 75 Basispunkten aus. Das gilt nicht nur für den FED Termin heute, sondern auch für den nächsten im Juli. Die Veränderung dieser Erwartung quittierte der Aktienmarkt mit dem jüngsten Kursrutsch. Im S&P500 immerhin rund 10% in vier Handelstagen.

