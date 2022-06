SAP-Calls mit 90% Chance bei Kurserholung auf 93 Euro

Mit einem Kursverlust von 30 Prozent seit dem Jahresbeginn 2022 zählt die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) zu den schlechtesten DAX-Werten für diesen Zeitraum. Nachdem die Aktie am 13. Juni 2022 bei 86,70 Euro auf den tiefsten Stand seit 12 Monaten gefallen war, konnte sie sich danach auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 87,20 Euro erholen.

Trotz der anhaltenden Schwäche des Aktienkurses bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 142 Euro ihre Kaufempfehlungen für den in der Neuausrichtung befindlichen Softwarekonzern, der seinen Kunden softwaretechnische Gesamtlösungen anbieten möchte. Kann die SAP-Aktie, die noch am 8.6.22 oberhalb von 95 Euro notierte, in den nächsten Tagen einen Teil der Verluste aufholen und zumindest wieder auf 93 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 90 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Bewertungstag 15.8.22, BV 0,1, ISIN: CH1194126087, wurde beim SAP-Aktienkurs von 87,20 Euro mit 0,31 - 0,32 Euro gehandelt.

Wenn die SAP-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 93 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,56 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 81,97 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 81,97 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD2HHJ7, wurde beim Aktienkurs von 87,20 Euro mit 0,57 - 0,58 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 93 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,10 Euro (+90 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 79,284 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 79,284 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH273J6, wurde beim Aktienkurs von 87,20 Euro mit 0,86 - 0,87 Euro taxiert.

Kann sich die SAP-Aktie auf 93 Euro steigern, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,37 Euro (+57 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de