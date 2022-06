Frankfurt (ots) -Auch im Karriere-Rating setzt die Deutsche Vermögensberatung Maßstäbe. Bereits zum 15. Mal in Folge bewerten die Marktexperten von Assekurata die Karrierechancen für Vermögensberater mit dem bestmöglichen Urteil "exzellent". Laut Ratingurteil bietet die DVAG ihren Vermögensberatern modernste Vertriebsunterstützung, reagiert agil auf Marktveränderungen und beweist mit kontinuierlichen technischen Weiterentwicklungen einen hohen Digitalisierungsgrad. Insgesamt erzielt die DVAG so in allen untersuchten Kategorien herausragende Ergebnisse. Besonders im Bereich Vermittlerwachstum konnte sich das Unternehmen im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal deutlich steigern.Mehr Beförderungen denn jeEbenfalls positiv bewertete Assekurata die Anzahl der Beförderungen, die im vergangenen Jahr einen historischen Höchststand erreichten. Hier macht sich die hohe Qualität der Aus- und Weiterbildungsangebote bemerkbar, in die die DVAG jährlich über 80 Millionen Euro investiert. Neben der fachlichen Entwicklung wird vor allem auch Wert auf persönliches Coaching gelegt. "Ziel in allen Unternehmensbereichen ist es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um bestmögliche Rahmenbedingungen für unsere selbstständigen Vermögensberater zu bieten. Hierfür ist das Karriere-Rating eine wichtige Standortbestimmung", erläutert Marcus Aßmuth, Bereichsvorstand Konzernentwicklung und -strategie.Erfolgreiche Performance und wachsender VertriebAuch die hohe Qualität der Vertriebsunterstützung ist für das exzellente Ratingergebnis ausschlaggebend. Besonders hervorzuheben sind hier die umfangreichen Services im Bereich Marketing und IT, die den Vermögensberatern bei der Kundengewinnung und der täglichen Beratung zahlreiche Vorteile verschaffen. Diese exzellenten Rahmenbedingungen und die besondere Wertschätzung stoßen bei Berufsinteressenten auf Begeisterung: Im vergangenen Jahr konnte die Anzahl der hauptberuflichen Vermögensberater erneut gesteigert werden, trotz negativem Markttrend.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG)Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainLorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039; E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comFabienne Franz, Tel.: 069 2384-7182; E-Mail: Fabienne.Franz@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/5248860