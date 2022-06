BUSS meldet die erfolgreiche Ausplatzierung von BUSS Container 79. Anleger, die sich für ein Investment in den Sektor interessieren, werden fündig bei Solvium: Ein AIF (zeichenbar bis 24.06.) und eine Vermögensanlage stehen zur Verfügung.BUSS Container 79 erfolgreich ausplatziertWie BUSS Capital kürzlich berichtete, konnte die Gesellschaft die Platzierung ihrer Vermögensanlage BUSS Container 79 erfolgreich beenden. Statt der ursprünglich geplanten zehn Millionen Euro, so heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, konnte die Beteiligung ein Emissionsvolumen in Höhe von rund 15 Millionen Euro von rund 560 Anlegern einsammeln - und dies innerhalb von nur drei Monaten. Dabei seien mehr als die Hälfte dieser Anleger "Wiederholungstäter", welche die Rückflüsse aus den Containerinvestments, die das Unternehmen kürzlich auflösen konnte, erneut investiert haben.

