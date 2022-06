Paris (www.anleihencheck.de) - Michael Contopoulos, Director of Fixed Income bei RBA Richard Bernstein Advisors, ein Assetmanager mit Sitz in den USA im Netzwerk von iM Global Partner, kommentiert die Inflation in den USA und die Erwartungen an die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank FED.Michael Contopoulos, Director of Fixed Income bei Richard Bernstein Advisors, sei bereits seit fast zwei Jahren der Meinung, dass die Inflationsrate für längere Zeit hoch bleiben dürfte. Daher habe ihn der Anstieg der am Freitag veröffentlichten US-Verbraucherpreise nicht überraschen können. "Die Verbraucherpreisdaten zeigen, dass die FED der Zeit weit hinterherhinkt. Jeder, der glaubt, dass die Inflation nur vorübergehend ist, sollte zu diesem Zeitpunkt endgültig vom Gegenteil überzeugt sein." ...

