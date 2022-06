Das führende Unternehmen für Supply-Chain- und Logistiklösungen begegnet dem Umbruch mit einem agilen und nachhaltigen Ansatz für den Batterietransport

COLOGNE, Germany, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHEP hat vor Kurzem bereits auf der Odette Konferenz BuildingSolutions for Sustainable Supply Chains einen Vortrag über die Entwicklung von Verpackungen für Elektrofahrzeugbatterien gehalten. An seinem Stand auf der Battery Show Europe der Messe Stuttgart wird das Unternehmen am 29. Juni 2022 seine innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen live vorführen.



CHEP Automotive ist Teil der Brambles Group und unterhält für seine 5.000 Kunden einen Pooling-Service mit 10 Millionen Ladungsträgern, die gemeinsam genutzt und wiederverwendet werden. Da ein Anstieg des Elektrofahrzeugverkaufs von 6,5 Millionen im Jahr 2021 auf über 70 Millionen im Jahr 2040 (BloombergNEF) prognostiziert wird, sehen sich die Fahrzeughersteller weltweit mit der Herausforderung konfrontiert, gefährliche und teure Lithium-Ionen-Batterien verpacken und transportieren zu müssen.

Wenn Elektrofahrzeuge als die Antwort auf den Klimawandel gepriesen werden, dürfen ihre Herstellung und ihr Transport keine große CO2-Belastung darstellen. Da Zusammensetzung, Design und Größe der Batterien jedoch permanent weiterentwickelt werden, verwenden die meisten Fahrzeughersteller - während sie auf eine größere Standardisierung warten - für den Transport von Lithium-Ionen-Batterien immer noch Einwegverpackungen, anstatt in robustere und wiederverwendbare Alternativen zu investieren.

Da ein Teil der Supply Chain bereits standardisiert ist - Laderaum in LKW und See-Container mit festgelegten Abmessungen - hat CHEP einen Weg gefunden, um mit seinen recycelten und wiederverwendbaren Kunststoffbehältern (EuroBins und IsoBins) zu arbeiten, die bereits dafür ausgelegt sind, das Transportvolumen zu optimieren und leere Transportkilometer zu reduzieren. Die Innovation liegt in der maßgeschneiderten Entwicklung anpassbarer thermogeformter Trays und Inserts, um die Beladung dieser UN-zertifizierten Behälter zu optimieren. Diese Einsätze können mit der Zeit einfach neugestaltet werden und sind preiswerter und schneller zu ersetzen als die Kunststoffbehälter selbst.

"Standardisierung und Nachhaltigkeit sind Schlagwörter im Zusammenhang mit der Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien. Doch mit sich ständig ändernden Batterien und den derzeitigen Herausforderungen in der Supply Chain befinden wir uns eher in einem Szenario der Ausnahmefälle als in dem der bedarfsorientierten Lieferung. Wir können nicht auf eine Standardisierung der Batterien warten, bevor wir uns um Nachhaltigkeit und Abfälle kümmern. Deshalb arbeiten wir bei CHEP mit Standardbehältern und modularen Einsätzen, die uns ermöglichen, wiederverwendbare Verpackung - auf nachhaltige Weise und auf globaler Ebene - den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Automobilindustrie anzupassen. "

Safak Aktekin, Senior Commercial Director, CHEP Automotive EU & NA

Über CHEP

CHEP ist eines der nachhaltigsten Logistikunternehmen der Welt und bietet ein Share-and-Reuse-Modell für seine über 345 Millionen Paletten, Kisten und Behälter an. Das Unternehmen bedient die Branchen FMCG, Frischwaren, Getränke, Einzelhandel, sowie die Automobil- und allgemeine Fertigungsindustrie. CHEP ist Teil der Brambles Group, beschäftigt 11.500 Mitarbeiter und ist in etwa 60 Ländern tätig.

www.chep.com¦ www.brambles.com