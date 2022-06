Der Biokraftstoffhersteller Cropenergies hebt angesichts stark steigender Verkaufspreise seine Jahresziele deutlich an. Das operative Ergebnis soll in diesem Geschäftsjahr 2022/23 (Ende Februar) bei 165 bis 215 Millionen Euro liegen, wie die Tochter des Südzucker-Konzerns am Mittwoch in Mannheim mitteilte.Bisher hatte das Unternehmen nur 105 bis 155 Millionen Euro angepeilt nach 127 Millionen im Vorjahr. Schwung liefert das gute Abschneiden im ersten Geschäftsquartal: In den Monaten März bis Mai ...

