Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF),ein wachstumsstarker Hersteller von gedrucktem e-Paper-Displays, der seine Technologie als das gedruckte e-Paper-Display mit dem geringsten Energieverbrauch auf dem Markt platziert, hat eine Vertriebsvereinbarung mit der in der Schweiz ansässigen Computer Controls AG abgeschlossen, die den Vertrieb der Produkte und Lösungen von Ynvisible für batteriebetriebene oder batterielose IoT-Geräte abdeckt. Die Computer Controls AG ist ein Anbieter von hochwertigen elektronischen Komponenten, IoT-Kommunikationsmodulen und Prüf- und Messtechnik.

Die Vertriebspartnerschaft mit der Computer Controls AG erweitert die Vertriebspräsenz von Ynvisible in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Osteuropa. Die Computer Controls AG liefert Spitzentechnologie an Kunden, die hochwertige elektronische Lösungen für IoT, Elektronik und Maschinenbau, IKT sowie Forschung und Lehre suchen.

"Im Einklang mit der Einführung des gedruckten e-Paper-Displays von Ynvisible im ersten Quartal bauen wir unsere Vertriebskanäle aktiv aus und freuen uns über die Stärkung unseres Vertriebsnetz durch diese Partnerschaft mit der Computer Controls AG", soKeith Morton, VP of Sales Marketing bei Ynvisible. "Computer Controls ist ein Komplettanbieter von technischen Produkten für Unternehmen, die auf der Suche nach Spitzeninnovationen sind, mit denen sie neue Produkte entwickeln können. Ihre Kunden gewinnen jetzt Zugang zu den gedruckten e-Paper-Displays von Ynvisible, die energieeffiziente, dünne, flexible Ultra-Low-Power-Displays bieten und für unendlich viel individuelle Gestaltungsfreiheit sorgen."

"Wir freuen uns, dass die hochmoderne Technologie von Ynvisible perfekt in unser Portfolio für IoT-Anwendungen passt. Wir sind entschlossen, die e-Paper-Lösungen schnell und wettbewerbsfähig in der DACH-Region und in Osteuropa auf den Markt zu bringen", so Harald Weigelt, Chairman of the Board of Directors der Computer Controls AG.

Über die Computer Controls AG

Computer Controls setzt die Bedürfnisse von Kunden in hochwertige elektronische Lösungen um. Mit 30 Jahren Erfahrung in Vertrieb, Support und Service unterstützt das Unternehmen die Suche nach den besten Produkten für Anwendungen in den Bereichen IoT, Elektronik und Maschinenbau, IKT sowie Forschung und Lehre. Computer Controls liefert effiziente Leistung für beste Ergebnisse und agile Implementierungen im Bereich der Qualitätssicherung für verschiedene Branchen, wenn Unabhängigkeit und Transparenz wichtig sind; qualifizierte und inspirierende Fachleute bei Computer Controls agieren als führende Technologiepartner.

Näheres zur Computer Controls AG www.ccontrols.ch

Ynvisible verstärkt sein Vertriebsteam mit Ernennung eines europäischen Vertriebsleiters

Ynvisible freut sich außerdem, die Ernennung von Dirk Becker zum European Sales Manager bekannt geben zu können. Mit sofortiger Wirkung übernimmt er die Leitung des Vertriebsbereichs von Ynvisible und arbeitet von Deutschland aus. Er ist ein gut ausgebildeter technischer Ingenieur auf dem Gebiet der Mechanik. Seit 1995 ist Dirk Becker im Vertrieb für die Geschäftsentwicklung internationaler Unternehmen in Europa zuständig. Er verfügt über umfangreiche Vertriebserfahrungen, insbesondere in der Nische der elektronischen Displays, vor allem im Zusammenhang mit dem Industrie- und Automobilmarkt. "Ich freue mich darauf, die Kunden in Hinblick auf ihre Bedürfnisse und auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen", so Dirk Becker.

Über Ynvisible

Ynvisible nutzt die neuesten Vorteile im Bereich der nachhaltigen Elektronik- und Rolle-zu-Rolle-Druckproduktion, um die Branche der preiswerten Displays mit ultraniedrigem Stromverbrauch zu revolutionieren. Die gedruckten E-Papier-Displays von Ynvisible eignen sich ideal für kostensensitive Low-Power-Anwendungen wie digitale Beschilderung, intelligente Überwachungsetiketten, Authentizität und Sicherheit sowie Einzelhandelsetiketten und -beschilderung. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum an elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen und bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ramin Heydarpour

CEO und Executive Chairman

Ynvisible Interactive Inc.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete" Aussagen gedeutet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke kenntlich gemacht werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten". Obwohl Ynvisible Interactive Inc. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Ynvisible Interactive Inc. zum Zeitpunkt der Äußerung der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ynvisible Interactive Inc. keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

