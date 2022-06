Ausblick: Fed-Zinsentscheid - Webinar: Zins- und Währungswelt

Werbung



Mit großer Spannung wird am heutigen Abend die Zinsentscheidung der amerikanischen Zentralbank erwartet. Um 20 Uhr deutscher Zeit wird die Federal Reserve (Fed) das Protokoll zur Zinsentscheidung veröffentlichen. Der allgemeine Konsens erwartet inzwischen eine Erhöhung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte. Dies wäre die größte Zinserhöhung seit 1994. Besonders die weiterhin schwachen Konjunkturdaten haben die Zinssorgen verstärkt. Die kürzlich veröffentlichten Erzeugerpreise in den USA zeigen kein Anzeichen eines Abklingens der hohen Inflation. Im Mai stiegen die Erzeugerpreise um 10,8 Prozent gegenüber Vorjahresmonat und auch die Inflation legte auf 8,6 Prozent zu.





Weltweit reduzieren die Zentralbanken die Anleihenkäufe und erhöhen vor allem als Antwort auf die steigende Inflation die Zinsen. Wie können Sie als Anleger von diesem Trend profitieren? Matthias Hüppe erklärt Ihnen im heutigen Webinar, wie Sie an steigenden Zinsen partizipieren können, welchen Einfluss Euro/Dollar Wechselkursschwankungen auf Ihr Produkt haben, und wie Sie sich gegen Wechselkursschwankungen absichern können. Das Webinar beginnt heute um 12:00 Uhr. Eine Vorabanmeldung ist nicht notwendig. Einfach 5 Minuten vorher reinschalten und dabei sein!

