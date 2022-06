Baltimore (www.anleihencheck.de) - Die heutige FED-Sitzung scheint ein Wendepunkt zu sein, bei dem wir in eine neue Ära mit immer höherer Inflation eintreten, so Nick Chatters, Investmentmanager bei Aegon Asset Management.Powell habe nicht nur mit einem Verbraucherpreisindex zu tun, der am vergangenen Freitag auf einem zyklischen Höchststand gelegen habe, obwohl er eigentlich fallen sollte, sondern auch die längerfristigen Inflationserwartungen scheinen nach dem jüngsten Anstieg der von der Universität Michigan ermittelten Inflationserwartungen nicht mehr verlässlich. ...

