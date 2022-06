(shareribs.com) London 15.06.2022 - Die Ölpreise setzen ihre Seitwärtsbewegung weiter fort. In den USA sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche kaum gestiegen. Derweil ist die OPEC-Förderung zuletzt gesunken, während eine Einigung vereinbart wurde. Wie das private American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände im Land in der vergangenen Woche um 736.000 Barrel ...

